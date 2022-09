Pd Agrigento: “La politica è visione. Il Pd, al Dioscuri, racconta l’Italia di domani”

“Il Partito Democratico presenta alla città le sue idee per cambiare questo paese”. Oggi, 14 settembre, al Dioscuri Bay Palace di Agrigento, alle ore 18.30, i candidati alla Camera, al Senato e all’Assemblea Regionale, insieme a Annamaria Furlan (nella foto) e al senatore Alessandro Alfieri, interverranno per raccontare l’Italia di domani: “sostenibilità- si legge in una nota- per uscire dalla crisi energetica e ridurre le emissioni; giustizia per i lavoratori, con l’introduzione del salario minimo e meno tasse sul lavoro; diritti, contro la discriminazione razziale e di genere, insieme a una nuova legge sulla cittadinanza; e poi rinnovamento della Pubblica Amministrazione, tutela della scuola pubblica e degli insegnanti, promozione della cultura contro l’isolamento delle periferie e altro ancora. Questo è il programma del Pd: visioni, non promesse, visioni per un paese diverso, più giusto e moderno. E affinché questo paese prenda forma, è necessaria la partecipazione dei cittadini, mantenendo viva l’esperienza delle Agorà democratiche del Pd, luoghi di confronto e di proposta; è necessario che tutti facciano sentire la propria voce in questa corsa verso il cambiamento. L’occasione non ha precedenti- continua la nota del Partito democratico-. Con gli 82 miliardi di euro del Pnrr destinati al Sud, e con i suoi 26 miliardi già assegnati, possiamo cambiare il volto del Meridione; la crisi ucraina e quella del gas, il caro-bollette e le difficoltà di famiglie e imprenditori lasciano poco spazio alla propaganda o all’astensionismo. È ora di scegliere. Chiediamo ad Agrigento e agli agrigentini di spendersi insieme a noi per provare a cambiare il nostro futuro”.