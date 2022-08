Giuseppe Brucculeri nuovo responsabile del Circolo di Fratelli d’Italia di Racalmuto

Giuseppe Brucculeri è il nuovo responsabile del Circolo di Fratelli d’Italia di Racalmuto. Ad attribuirgli formalmente l’incarico è stato il commissario provinciale del partito, Calogero Pisano, che lo annuncia in una nota. Soddisfatto il nuovo responsabile del Circolo di Fratelli d’Italia di Racalmuto che afferma: “Sono davvero onorato e felice per la fiducia che il commissario provinciale Calogero Pisano ha voluto riporre nella mia persona attribuendomi questo ruolo importante, mi metto da subito a disposizione del partito e dei miei concittadini. Ringrazio tutto il gruppo dirigente provinciale di Fratelli d’Italia per gli auguri e le testimonianze di stima ricevuti”. A Giuseppe Brucculeri giungono le congratulazioni del commissario provinciale, Calogero Pisano, e del vicecommissario provinciale, Vincenzo Giambrone: “Complimenti e sinceri auguri a Giuseppe Brucculeri, persona perbene e preparata, siamo certi che farà un ottimo lavoro e che rappresenterà al meglio i valori del nostro partito”.