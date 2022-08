Bambino di 4 anni morso da un cane in spiaggia

Un bambino di 4 anni è stato morso ad una mano da un cane. E’ accaduto sulla spiaggia di Lido Fiori a Menfi. A raccontare dell’accaduto è stato il penalista Accursio Gagliano, e che valuterà l’eventuale richiesta di risarcimento danni. L’animale era legato al guinzaglio, ed era in spiaggia con il padrone. Il piccolo s’è avvicinato per accarezzarlo, ed è stato morso. E’ stato lo stesso proprietario dell’animale a mobilitarsi. Il piccolo è stato soccorso, e trasportato al punto di assistenza sanitaria di Menfi, dove i medici in servizio gli hanno applicato diversi punti di sutura alla mano.