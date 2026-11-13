Una pagina poco conosciuta della storia siciliana torna al centro dell’attenzione a San Giovanni Gemini. Oggi, venerdì 13 novembre, alle 18.30, il Centro Fieristico ospiterà la presentazione del volume di Vito Lo Scrudato Il primo brigante. Ascesa e declino di Don Peppino il Lombardo, pubblicato da Navarra Editore.

Al centro del libro la figura di Angelo Pugliese, conosciuto come Don Peppino il Lombardo, protagonista della prima fase del brigantaggio postunitario in Sicilia. Una vicenda che attraversa gli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia e che si intreccia con le dinamiche sociali, politiche e criminali dell’Isola.

Attraverso un racconto che unisce ricerca storica e capacità narrativa, Lo Scrudato ricostruisce le vicende della banda Lombardo, soffermandosi sulle azioni del gruppo, sulle relazioni con gli ambienti mafiosi e sul contesto nel quale maturò la sua attività. Un lavoro fondato anche sulla consultazione degli atti del processo celebrato tra il 1866 e il 1868, che vide coinvolti Angelo Pugliese e altri trentasei imputati.

La presentazione sarà un’occasione per approfondire non soltanto la figura di Don Peppino il Lombardo, ma anche una stagione complessa della storia siciliana, nella quale si intrecciarono potere, criminalità e trasformazioni sociali.

Ad arricchire l’incontro sarà un programma capace di parlare linguaggi diversi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Zimbardo e di Valentina Billero, presidente della F.I.D.A.P.A. BPW Italy – Sezione Cammarata-San Giovanni Gemini, sono previsti gli interventi di Antonella Catarella, socia F.I.D.A.P.A., dello scrittore Vincenzo Scrudato e di Cinzia Guagenti, assessore alle Politiche sociali del Comune di San Giovanni Gemini.

La musica accompagnerà i diversi momenti della serata con le esecuzioni al pianoforte di Aleandra Di Spoto, Elena Traina e Chiara Imbornone. È previsto inoltre un intermezzo teatrale con una lettura interpretativa di Carmelo Rappisi, accompagnato al pianoforte dal Maestro M. Rita Di Marco.

A concludere gli interventi sarà lo stesso autore, Vito Lo Scrudato, che racconterà al pubblico il percorso di ricerca e la genesi del volume. La serata si chiuderà con un’ultima esecuzione musicale affidata a Elena Traina.

A moderare l’incontro sarà Stella Magnano.

Un appuntamento che si propone di riportare alla luce una vicenda storica legata anche alla memoria del territorio, offrendo al pubblico l’opportunità di guardare al passato attraverso il lavoro della ricerca e la forza della narrazione.

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