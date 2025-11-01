Giunta Miccichè, approvato il bilancio di previsione: ora al vaglio dei revisori dei conti

È stato approvato dalla Giunta Miccichè lo schema di Bilancio comunale previsionale 2025/2027, che adesso passa al Collegio dei revisori dei conti per le necessarie valutazioni prima dell’approdo in Consiglio comunale.

«Si tratta di un bilancio equilibrato – ha dichiarato a La Sicilia l’assessore al ramo Patrizia Lisci – garantito dal fondo di cassa finale presunto positivo».

Lo strumento finanziario, che comprende la spesa corrente, gli investimenti e il rimborso prestiti, ammonta complessivamente a 212 milioni di euro. Di questi, una parte rilevante è costituita dal fondo di riserva e dagli accantonamenti obbligatori per legge, il cosiddetto “accumulo forzoso”, che assicura prudenza e trasparenza nella gestione finanziaria.

Il bilancio 2025/2027 prevede inoltre di coprire il disavanzo accumulato e di garantire una maggiore capacità di spesa, anche grazie ai trasferimenti e ai fondi regionali e comunitari, per un totale di 85 milioni di euro.

Un capitolo importante riguarda anche il personale comunale: secondo quanto spiegato dall’assessore Lisci, «i 196 dipendenti comunali a tempo indeterminato ma part-time vedranno, a partire da aprile 2026, aumentare progressivamente il monte ore lavorativo, fino a 36 ore settimanali, allineandosi così ai colleghi a tempo pieno».

Il sindaco Franco Miccichè ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto:

«È un traguardo importante – ha commentato – e desidero ringraziare l’assessore Lisci per l’impegno e la capacità di gestire con equilibrio una fase complessa, garantendo al tempo stesso la tutela dei lavoratori e la continuità amministrativa».

Dopo il parere dei revisori, il bilancio passerà al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

