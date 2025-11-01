Con decreto interministeriale “Fondo Alimentare” del 30 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 186 del 12 agosto 2025, è stato confermato lo stanziamento del fondo destinato all’erogazione del contributo economico annuo denominato “Carta Dedicata a Te”, per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Ad ogni nucleo familiare avente diritto è concesso un solo contributo di 500 euro, versato in una unica soluzione su una carta elettronica di pagamento prepagata ricaricabile e nominativa, rilasciata da Poste Italiane. Al Comune di Agrigento sono state assegnate 1.611 carte.

Per accedere al contributo non è necessario presentare domanda. I nuclei sono identificabili in base al numero di protocollo Inps della dichiarazione Dsu 2025 in corso di validità. “Si rappresenta che il Comune non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione dal beneficio, trattandosi di una graduatoria predisposta dall’Inps”, si legge in una nota del Municipio di Agrigento. La Carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari aderenti all’iniziativa. Chi è già in possesso della “Carta Dedicata a te” consegnata gli anni precedenti non dovrà effettuare un nuovo ritiro presso l’Ufficio Postale. La somma spettante sarà ricaricata automaticamente in quella Carta nominativa.

Chi invece è nuovo beneficiario potrà recarsi presso il Servizio Sociale del Comune, Piazza Pirandello 35 (Piano Terra), per il ritiro del codice della nuova carta, nelle seguenti giornate di ricevimento:

Martedì dalle ore 15 alle 17;

Mercoledì dalle ore 9 alle 12:30;

Giovedì dalle ore 9 alle 12:30.

In alternativa, sarà possibile recarsi anche presso la sede decentrata sita a Fontanelle, Via Pancamo n. 4 nelle seguenti giornate di ricevimento:

Lunedì dalle ore 9 alle 12;

Martedì dalle ore 9 alle 12;

Mercoledì dalle ore 9 alle 12.

Si comunica che solo in caso di smarrimento della Carta il cittadino potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello un documento di identità, il Codice Fiscale e la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. E’ necessario effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2025 per non perdere il beneficio e la possibilità di utilizzare la carta. Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026, pena decadenza dal beneficio.

