E’ stata contattata sull’utenza telefonica fissa da un sedicente carabiniere, il quale le ha chiesto il numero di targa della propria autovettura e l’utenza del telefono cellulare per un controllo in seguito ad un incidente stradale.

Una libera professionista cinquantenne di Agrigento, non ha abboccato e dopo aver chiuso di colpo la chiamata, ha telefonato ai veri carabinieri.

La donna ha capito che qualcuno ha provato a raggirarla e il piano dei malviventi è fallito. La cinquantenne non ha potuto fare altro che bussare al portone della caserma dell’Arma e ha sporto denuncia – querela, contro ignoti, per il reato di tentata truffa.

Dell’accaduto è stata notiziata la Procura di Agrigento, che ha aperto un fascicolo. E i militari hanno avviato le indagini.

