Si è concluso con successo il corso di videomaking, organizzato per gli studenti dell’Istituto Gallo di Agrigento. Il percorso formativo ha offerto ai giovani partecipanti, tra cui Amina Rihanna Abidal, Luca Capitano, Salvatore Capitano, Kevin Gramaglia, Viola Oliva, Davide Vella, Gaetano Montes, Corrado Rametta, Giorgia Falzone, Leandro La Violette, Delia Paula Birladeanu, Emmanuele Gambino, Jessica Mendola, Leonard Chirilà, Alexandru Dumitru, Mattia Romano, Antonio Alfano, Giulia Gallo Cassarino, Mattia Passantino e Salvatore Mendola, l’opportunità di imparare le basi del videomaking, utilizzando gli smartphone come strumento per riprese, pianificazione, produzione e post-produzione.

Gli studenti hanno acquisito competenze pratiche in vari aspetti del videomaking, tra cui le tecniche di ripresa, la gestione della luce, l’editing video, la gestione dell’audio e l’importanza della narrazione visiva. Il corso ha incluso esercitazioni pratiche, che hanno permesso agli studenti di mettere in pratica quanto appreso, creando propri progetti video e imparando come utilizzare i social media per promuoverli.

Si è concluso il Corso di Videomaking per gli Studenti dell’Istituto Gallo di Agrigento con un Backstage per l’Assemblea della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri

Un momento centrale di questa esperienza è stato il backstage per l’Assemblea della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri, durante il quale gli studenti hanno avuto l’opportunità di documentare la preparazione della cena di gala, effettuando riprese sia in sala che in cucina. Questo evento ha permesso loro di mettersi alla prova in un contesto professionale, imparando a gestire situazioni complesse e a catturare i momenti salienti di un evento importante.

Il corso ha incluso anche due interviste significative. La prima con Giulio Bonfissuto, pasticcere di fama, che ha condiviso la sua esperienza nel mondo della pasticceria e l’importanza della comunicazione visiva anche in questo settore. La seconda con Tony Rocchetta, esperto di grani antichi e autoctoni, che ha parlato del suo lavoro di recupero e valorizzazione delle varietà di grani storici, un tema che ha suscitato grande interesse tra gli studenti.

A chiusura del corso, gli studenti hanno presentato i loro progetti finali, che includevano video sulla preparazione dell’assemblea e la realizzazione della cena di gala. Il feedback ricevuto è stato molto positivo, con i partecipanti che hanno dimostrato di essere pronti a intraprendere ulteriori passi nel mondo del videomaking.

E’ stato il giornalista e direttore di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio, a curare il percorso formativo, la docente Caterina D’Affronto il tutor, il docente Massimo Tessitore coordinatore per la scuola, contribuendo a orientare e a stimolare la creatività dei ragazzi, offrendo consigli pratici sulla produzione video e la comunicazione visiva. La dirigente scolastica, Giovanna Pisano, ha espresso apprezzamenti.

