Un esordio da incorniciare per i biker della Akra Bike Agrigento, che ieri hanno conquistato il podio a Sambuca in occasione della prima prova di campionato Ovest Sicilia e della Coppa Sicilia. La competizione, che segnava l’inizio della stagione per la specialità “granfondo” della Federciclismo, ha messo alla prova i nostri atleti con un percorso arduo, reso ancora più difficile dalle forti piogge dei giorni precedenti, che hanno reso il tracciato viscido e impegnativo.

Nonostante le difficoltà del percorso, che comprendeva 42 km e un dislivello positivo di ben 1800 mt, gli atleti agrigentini hanno portato a termine la gara con grande determinazione. A salire sul gradino più alto del podio nella categoria E-MTB da 651W a 800W sono stati i nostri due atleti di punta, Fabio Rizzo, che ha conquistato il primo posto assoluto, e Maurizio Vittorio Rizzo, che si è classificato secondo assoluto, confermando il loro straordinario talento che da trent’anni li vede protagonisti in competizioni di alto livello.

Ma non è finita qui: grande soddisfazione per Luca Asselta, che ha raggiunto il secondo posto assoluto nella categoria oltre 800W delle E-MTB. Un altro grande risultato è arrivato da Andrea Gennaro, che ha conquistato un ottimo terzo posto nella categoria Master 1.

Il nostro Giuseppe Buffa, pur affrontando una piccola foratura, ha saputo reagire con grinta, vincendo nella categoria Master 4 e salendo sul gradino più alto del podio. In grande forma anche Salvo Carlino, che si è classificato terzo nella categoria Master 5, e il nostro capitano, che ha vinto nella categoria Master 9.

Tutti gli altri atleti dell’Akra Bike Agrigento hanno portato a termine la difficile gara con grande dignità, confermando il livello elevato della nostra squadra.

In questa ottava edizione della Granfondo Valle dei Vini, la nostra società ha trionfato nella classifica per società, grazie al punteggio accumulato da ciascun atleta durante la gara. Un risultato che ci rende ancora più orgogliosi di appartenere a questa squadra.

Il presidente Cristian Licata ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, sottolineando che il trionfo di quest’anno è il frutto di un grande spirito di squadra e della costante collaborazione con i nostri preziosi sponsor, che ci sostengono con passione e impegno.

Concludiamo questo primo successo della stagione con grande soddisfazione e con l’obiettivo di continuare a crescere e a dare il massimo in ogni competizione.

