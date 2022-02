Giudice sportivo, pesanti squalifiche e multe per la Fortitudo Agrigento

Squalifica per una partita combinata al capitano della Fortitudo Agrigento Albano Chiarastella, multe per offese da parte dei tifosi agli arbitri e squalifica per un turno del PalaMoncada. La vittoria, la quindicesima consecutiva, un record assoluto in questa stagione, è costata cara alla Fortitudo Moncada Agrigento. A meno di tre secondi dalla sirena del tempo supplementare, con la Moncada in vantaggio 109 a 106, gli arbitri hanno deciso per assegnare tre tiri liberi a Ruvo di Puglia. A quel punto si sono scatenate le proteste contro Alessio Chiarugi e Davide Cirinei. I due hanno messo tutto a referto ed ecco le decisioni, pesantissime da parte del giudice sportivo. Per fortuna di Agrigento Ruvo ha sbagliato dalla lunetta. Una partita quella vista domenica al PalaMoncada ricca di colpi di scena. I pugliesi sembra avessero portato a casa la vittoria, ma Agrigento mai doma ha rimontato. A 4 secondi dalla fine, la tripla di Grande regala la parità a quota 91 e manda le due squadre all’overtime. Il tempo supplementare regala emozioni a non finire con le due squadre che lottano punta a punto senza mollare un centimetro fino all’infuocatissimo finale che regala la vittoria finale (109-107). Il prossimo appuntamento del campionato è in forse. Agrigento, misure covid permettendo dovrebbe essere impegnata fuori casa nel derby contro la Virtus Kleb Ragusa. La partita però potrebbe essere rinviata.