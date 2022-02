Al Montalcini arrivano due climatizzatori

Finalmente gli studenti della scuola secondaria di primo grado al Plesso Margherita Hack del villaggio Peruzzo e della scuola primaria plesso Montessori di San Leone, non dovranno più soffrire il freddo e il caldo. Dopo anni di reiterate richieste, finalmente le istanze presentate alle diverse amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, da insegnanti, genitori e dirigenti scolastici sono state accolte ed alle promesse sono seguiti i fatti. Sono stati istallati al plesso Margherita Hack otto climatizzatori mentre sono in corso di istallazione i sei climatizzatori del plesso Montessori.

«Dopo anni di inerzia e di promesse non mantenute – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione al comune di Agrigento, Gerlando Principato – finalmente i bambini che frequentano i due plessi dell’Istituto Comprensivo Rita levi Montalcini potranno svolgere le lezioni senza dovere indossare i cappotti. Non era più possibile aggiunge il Sindaco Francesco Miccichè, rimanere sordi alle continue richieste avanzate da genitori, insegnati e dal dirigente scolastico ed appena è stato possibile, l’assessore Principato ha disposto atto di indirizzo agli uffici per dotare i plessi scolastici di un impianto di climatizzazione».

Si ringraziano, conclude l’Assessore Principato, i tecnici del comune, Geom. Vincenzo Galletto e Geom. Vincenzo Burceri, per la professionalità e concretezza dimostrata.