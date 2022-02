Al Festival “si mangia agrigentino”: l’arte di Pistritto a Casa Sanremo

La pizza siculo-napoletana protagonista a Sanremo. A realizzarla tanti siciliani e napoletani, quest’anno , scelti come pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo.

Tra di loro ci sono stati maestri ma anche giovani qualificati, che si sono distinti nelle competizioni del settore. A sfornare le sue prelibatezze per le star del Festival, cantanti, presentatori, ospiti e super ospiti, anche il pizzaiolo agrigentino Carmelo Pistritto che è stato il responsabile dell’Area del gusto dove hanno mangiato cantanti, musicisti, addetti ai lavori e giornalisti impegnati nella settimana più importante per la musica italiana. Una sfida emozionante e insieme l’opportunità di mostrare le proprie qualità grazie a una vetrina importante come quella di Sanremo. Pistritto racconta qualche curiosità: “Veronica Maya era quella che frequenta di più Casa Sanremo, visto che era la presentatrice e diceva di voler mangiare la pizza anche a colazione. Abbiamo fatto un impasto siculo- napoletano, con grani antichi siciliani e molto leggero. C’erano vip del Grande Fratello, Le Iene, di Uomini e Donne”. Anche a Casa Sanremo , Carmelo Pistritto ha voluto ricercare l’eccellenza nelle materie prime, negli impasti e la passione per questa specialità, la più amata dagli italiani.