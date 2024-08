È stata una serata magica quella che ha riunito ieri 5 agosto la mitica 3 C del Liceo Classico Empedocle di Agrigento classe 1984 che, a 40 anni dalla maturità, ha deciso di festeggiare assieme questo significativo traguardo, il 40esimo anniversario della loro maturità.

La serata, che si è tenuta presso il locale Acquaselz a San Leone, ha rappresentato non solo un momento di convivialità, ma soprattutto un’ importante occasione per rivivere ricordi, condividere esperienze e sogni, cullati dal rumore delle onde sulla battigia e dalla musica di sottofondo in un’ atmosfera accogliente e nostalgica, carica di emozione dove gli abbracci e le risate si sono mescolati ad un pizzico di nostalgia. Ci racconta Angela Rancatore, oggi docente di lingua Inglese: “abbiamo sempre mantenuto i contatti nel corso di questi anni attraverso anche un gruppo whatsapp che ci ha consentito di non perderci e di condividere carriere, gioie ed anche momenti più tristi.

L’organizzazione della serata è stata curata dal nostro mitico compagno di liceo, Pakito, oggi dottore Danile, ed ogni dettaglio da lui pensato sembrava portare con sé una storia, un ricordo, un episodio che ha segnato in qualche modo la crescita di tutti noi. Dopo 40 anni ci siamo ritrovati con quella complicità che ci aveva contraddistinto durante i 5 anni di liceo.

Nel corso della serata ciascuno di noi della mitica 3C, ha avuto l’ opportunità di raccontarsi, di condividere successi professionali, sfide superate, viaggi che hanno portato qualcuno di noi lontani dalla città per inseguire amori o lavoro.

La serata ha dunque rappresentato una celebrazione della vita, delle scelte fatte, delle strade intraprese e dei legami forti che il tempo o la lontananza non potranno mai spezzare.

Con un brindisi finale abbiamo alzato i calici promettendo di restare in contatto e continuare a scrivere assieme la nostra storia”.

Nella foto. I partecipanti alla serata sono stati: Lilly Accurso Pagano, Alessandra Bianchini, Livia Celauro, Paquito Danile, Giovanna D’Anna, Giovanni Di Maida, Maria Grazia Fontana, Rossana Furono, Maria Giovanna Messina, Mariolina Morreale, Teresa Paglino, Angela Rancatore, Melina Sciarrabba, Angela Sicurella.