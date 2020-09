Giù gli ultimi pezzi di impalcatura del palazzo Vittoria 51

Un forte boato ha fatto scattare l’allarme, in piazza Cavour, al viale della Vittoria. Per le violente raffiche di vento sono collassati gli ultimi pezzi di impalcatura del palazzo “Vittoria 51”, in piazza Cavour, che dopo i crolli dello scorso anno, è stato interessato da lavori di messa in sicurezza, già ultimati. La palazzina è disabitata.

Per fortuna, in quei momenti, non c’erano persone che transitavano in zona e pertanto non si sono registrati danni a persone. L’intervento dei vigili del fuoco ha riportato la situazione alla normalità. Ponteggio, o meglio quel che rimane, dovrebbe essere rimosso.