Coronavirus in Sicilia, registrati altri 110 nuovi casi (7 nell’Agrigentino)

Registrati altri 110 nuovi casi di Covid19, in Sicilia, a fronte di 5.558 tamponi analizzati. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di sabato 26 settembre.

Dei 110 nuovi casi così distribuiti per provincia: 45 a Trapani, 24 a Catania, 23 a Palermo, 7 ad Agrigento, 4 a Siracusa, 3 a Caltanissetta, 2 a Ragusa, 2 a Messina e 0 a Enna.

Il numero dei positivi attuali nell’Isola è di 2583 persone, 2315 delle quali in isolamento domiciliare, 255 ricoverate in ospedale con sintomi, 13 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati invece decessi.