Agrigento, accertati due nuovi casi positivi al Covid. Sono due uomini. E Sciacca tocca quota 33

Ci sono altri due nuovi casi di positività al Coronavirus ad Agrigento. Si tratta di un giovane agrigentino di 22 anni, e di un uomo di 58 anni. Si trovano in isolamento, e si sta attuando per i loro contatti il protocollo previsto.

A confermare i due tamponi positivi il sindaco Firetto. “L’Asp mi ha comunicato dei nuovi due casi. Al momento i positivi in città sono dunque in totale 6”. Gli altri sono guariti.

“Stiamo tutti attenti, rispettiamo il distanziamento per quanto possibile e utilizziamo tutti i dispositivi di protezione individuale, mascherine e gel per le mani. Per quanto possibile anche gli esercizi commerciali continuino a osservare con scrupolo le regole e si preoccupino di farle rispettare. Significa che se in un negozio una persona entra e non sanifica le mani, dovrà essere invitata a farlo. Aiutiamoci a tutelarci a vicenda. Le ditte di trasporti che caricano studenti anche di altri Comuni si attengano scrupolosamente alle regole. Ho chiesto alla Polizia locale di fare più controlli, stessa cosa alle forze dell’ordine”, conclude il primo cittadino.

E nuovo tampone positivo, l’ennesimo, anche a Sciacca, che adesso conta 33 soggetti positivi al Covid19 in questa seconda ondata di contagi. Il nuovo caso riguarda un sessantenne, il quale, avrebbe avuto contatti con un soggetto già positivo. Il sessantenne, adesso, è in isolamento domiciliare.