Un viaggio senza tempo attraverso le pagine di un libro di Salvo Barresi che racconta le epiche avventure di trenta dei più celebri scrittori/viaggiatori di tutti i tempi, mentre esplorano le terre incantate della Sicilia, con particolare attenzione alla magnifica Girgenti.

Tra le antiche rovine dei templi dell’antica Akràgas e le stradine acciottolate delle città circostanti come Palma di Montechiaro, la città immortalata nel ‘Gattopardo’, Licata, Ribera, Siculiana e Montallegro, gli autori, tra cui luminari come Goethe, De Maupassant, Dumas, Vuillier, Brydone, Malagoli Vecchi e il noto Gustavo Chiesi, catturano l’essenza di questa città.

Attraverso le loro prospettive uniche, il lettore è trasportato in un mondo di situazioni vibranti, paesaggi incantevoli, personaggi indimenticabili e monumenti maestosi. Le parole di questi grandi maestri si fondono con la bellezza dei luoghi visitati, trasportando chi legge in un viaggio intenso nel tempo. Ogni pagina è un invito a esplorare la città come mai prima d’ora, vivendo il fascino di Girgenti, l’attuale Agrigento, e dei suoi tesori nascosti nel periodo che va dal 1770 al 1920. Un’ode poetica alla magia intramontabile di un’isola intrisa di storia e cultura, raccontata attraverso gli occhi degli artisti che l’hanno amata e celebrata nei loro scritti immortali.

Con la prefazione di Mario Portulano, pronipote di Calogero Portolano, suocero del celebre Luigi Pirandello, il libro non solo racconta storie, ma trasporta i lettori in un viaggio temporale, dove passato e presente si intrecciano, svelando la bellezza senza tempo di Agrigento. ‘Girgenti Incantata’ è una testimonianza di come le parole possono tramandare l’eredità di una città e ispirare viaggi eterni nell’animo di chi legge.