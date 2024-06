Va in archivio anche la XXVI edizione del trofeo Travelgate di tennis e padel, che quest’anno, per la prima volta, si è svolto nel Resort Zeta Club di Selinunte. Quest’anno gli organizzatori sono riusciti a portare a termine sia il torneo di padel, sia quello di tennis.

Il torneo di padel, si è disputato con l’ormai consueta formula di due tabelloni: uno maschile e uno femminile e poi la finalissima col doppio misto che ha assegnato i titoli. Ad imporsi è stata la coppia formata da Alfonso Palmisano e Fanny Vaccaro, su Andrea Alessi ed Ester Bellavia.

I vincitori, come da tradizione, oltre alle targhe, si sono aggiudicati un voucher per la partecipazione alla prossima edizione del torneo. Soddisfazione è stata espressa dall’organizzatore del torneo, Gero Bellavia, che ha ringraziato i partecipanti, dando l’appuntamento a tutti per il prossimo anno.