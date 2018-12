Girgenti Acque, altri pesanti accuse dall’Ati

Per Francesca Valenti, “l’inaffidabilità di Girgenti Acque è confermata dalla certificazione antimafia” i

“Si comunica – ha scritto il presidente dell’assemblea territoriale idrica nell’atto indirizzato alla società Girgenti Acque – la risoluzione per inadempimenti della convenzione di gestione del servizio idrico integrato del 27 novembre del 2007». La risoluzione del contratto di gestione – deliberata lo scorso 23 novembre – è stata fatta, dunque, per gravi inadempienze. E questo, in realtà, si attendeva da mesi: era metà dello scorso maggio quando, appunto per presunte inadempienze da parte dell’ente gestore del servizio idrico, vennero inviate 13 pagine di diffida, firmate dall’avvocato Giuseppe Mazzarella (legale dell’Ati) e dall’allora presidente Vincenzo Lotà e dal vice Emilio Messana.

Dopo l’interdittiva antimafia firmata dal prefetto Dario Caputo a Girgenti Acque, l’Ati Ag9 la comunicazione dell’Ati