Giovanni Rizzo e la sua visione dell’arte

Il maestro aragonese Giovanni Rizzo torna a stupirci con una nuova produzione artistica di grande pregio.

Ancora una volta l’estro artistico di Rizzo coglie il tono caldo delle tonalità con un linguaggio universale che esprime sentimenti ed emozioni.

Nel corso degli anni il pittore ha sviluppato una personale tecnica astratta con una visione proiettata all’infinito. Dopo la sua prima personale del 2018; il pittore ha tradotto l’ispirazione di questi ultimi anni in nuove ed esaltanti opere che regalano all’osservatore grande emozione per la ricchezza del colore e per la vena di luce che le pervade.

Le tele trasmettono energia: “Attraverso la pittura – afferma – ho provato ad esprimere all’esterno la mia visione della vita. Dipingere è stata sempre una mia passione che, però, , non ero mai riuscito a manifestarla e raccontare agli altri. Col tempo ho affinato la mia passione ispirandomi all’astrattismo, la corrente pittorica dei primi decenni del Novecento che coltiva un’originale concezione del bello che, però, non faceva alcun riferimento alla realtà”.

Nelle sue tele tutti i colori di una Sicilia calda e passionale, un’Isola che ha sempre espresso grandi personalità artistiche.