Si giocherà alle ore 20 gara 1 dei playoff. La Fortitudo Agrigento, domenica prossima 12 giugno, affronterà la Sebastiani Rieti. La partita si giocherà in casa, al PalaMoncada, e si continuerà il 14 giugno per inseguire un sogno: la serie A2. La dirigenza ha scelto di giocare alle ore 20 per consentire ai tifosi di assistere anche alla partita dell’Akragas, all’Esseneto di Agrigento, lo stesso giorno alle 16.30, e anche per giocare con temperature “più fresche”.