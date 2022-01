Giovanni Di Caro al governo Musumeci: “Dotare gli istituti di sistemi di ventilazione meccanica per contrastare il Covid”

Dall’insorgere della pandemia, il frequente ricorso alla didattica a distanza ha, purtroppo penalizzato la crescita culturale e sociale degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Per ridurre il rischio contagi negli istituti scolastici, secondo diversi studi scientifici, supportati anche dall’Organizzazione mondiale della Sanità, migliorare il riciclo dell’aria dei locali renderebbe le classi più sicure.

“La maggior parte delle strutture scolastiche siciliane – dichiara il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Giovanni Di Caro – non ha un ricambio d’aria sufficiente per garantire la salubrità degli ambienti”.

Lo stesso parlamentare agrigentino, è primo firmatario di una mozione che impegna il governo regionale a implementare i sistemi di ventilazione meccanica controllata nelle scuole siciliane. Il deputato regionale, unitamente ai collegi del gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle nella mozione cita un esempio virtuoso che è stato già adottato in Italia.

“La regione Marche – indica Di Caro – ha già finanziato i sistemi di ventilazione meccanica negli ambienti scolastici ottenendo ottimi risultati. Per l’OMS – aggiunge – il Modello Marche è tra le misure più efficaci per combattere il virus Covid-19. “La Regione – conclude Di Caro – doti le strutture scolastiche di questi efficaci sistemi di ventilazione controllata reperendo i fondi necessari per la riqualificazione dell’edilizia scolastica”.