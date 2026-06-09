Giovanni Alongi premiato per la quinta volta: il MioDottore Awards incorona l’eccellenza agrigentina

Per il quinto anno conquista uno dei riconoscimenti più prestigiosi della sanità italiana. L’angiologo agrigentino Giovanni Alongi si è aggiudicato il MioDottore Awards, premio assegnato sulla base delle recensioni dei pazienti, dell’attività professionale svolta e dell’apprezzamento espresso dalla comunità medica.

Un risultato che conferma Alongi tra i principali punti di riferimento nazionali nel trattamento delle patologie venose e del lipedema. Nato ad Agrigento, il medico ha costruito nel tempo una realtà professionale fondata sull’innovazione e sulla centralità del paziente, sviluppando tecniche mini-invasive per la cura delle vene varicose, dell’insufficienza venosa cronica e delle principali patologie della circolazione degli arti inferiori.

Particolarmente noto per il trattamento delle safene senza intervento chirurgico attraverso il Metodo Angiocor, Alongi ha contribuito alla diffusione di procedure che consentono di affrontare anche casi complessi in modo ambulatoriale e senza ricorrere alla chirurgia tradizionale. Oggi opera attraverso una rete di centri specializzati presenti a Palermo, Messina, Agrigento e, da quest’anno, anche a Roma.

Nel corso della sua carriera ha seguito oltre 30 mila pazienti, puntando su protocolli innovativi e tecnologie sempre più avanzate. Tra queste anche la tecnica CLACS per il trattamento dei capillari degli arti inferiori e, in prospettiva, l’introduzione della tecnologia HIFU di ultima generazione per la cura non invasiva delle safene e dell’insufficienza venosa.

«Questo premio mi rende particolarmente orgoglioso perché nasce sia dal giudizio delle persone che abbiamo curato sia dal voto degli altri colleghi angiologi – commenta Alongi –. Le vene varicose, l’insufficienza venosa e il lipedema possono avere un impatto importante sulla qualità della vita. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni efficaci, sicure e il meno invasive possibile, mettendo sempre il paziente al centro del percorso di cura».

Alongi sottolinea come il riconoscimento sia anche il risultato del lavoro di squadra portato avanti insieme a dodici professionisti, tra cui quattro medici angiologi formati direttamente all’interno del gruppo. Parallelamente all’attività clinica, è relatore nei principali congressi internazionali di flebologia e medicina vascolare e continua a dedicare particolare attenzione al trattamento non chirurgico del lipedema, patologia cronica che colpisce prevalentemente le donne.

Il quinto MioDottore Awards rappresenta così un nuovo traguardo per il medico agrigentino e per un modello sanitario nato in Sicilia che continua a crescere e ad affermarsi anche oltre i confini regionali.

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