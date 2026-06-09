Un riconoscimento ufficiale per lo straordinario impegno, lo spirito di sacrificio e la dedizione dimostrati in uno dei momenti più difficili della storia recente della città. Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha conferito un solenne encomio agli Ispettori Antonietta Marucci, Maurizio Lucera e Giuseppe Ippolito, quale tangibile attestazione di merito per la condotta professionale tenuta durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il riconoscimento evidenzia il ruolo cruciale svolto dai tre Ispettori nella gestione della complessa macchina comunicativa e operativa del Comune in piena crisi sanitaria.

Le motivazioni del provvedimento

Come si legge nel testo del provvedimento firmato dal primo cittadino, gli Ispettori Marucci, Lucera e Ippolito hanno dato prova di un “non comune senso del dovere, elevata professionalità e straordinaria dedizione al servizio”.

In un contesto fortemente penalizzato dalle criticità operative e dal rischio costante di contagio, il loro contributo è stato determinante per:

Garantire la continuità e la tempestività delle attività di comunicazione e notificazione rivolte alla cittadinanza.

e la tempestività delle attività di comunicazione e notificazione rivolte alla cittadinanza. Attuare le misure straordinarie poste a tutela della salute pubblica.

straordinarie poste a tutela della salute pubblica. Assicurare un servizio essenziale alla collettività con encomiabile disponibilità e abnegazione.

“Per l’alto valore professionale espresso, la costante dedizione dimostrata e l’esemplare spirito di servizio manifestato nell’adempimento dei propri compiti istituzionali, – conclude l’atto – si riconosce il presente encomio quale tangibile attestazione di merito e pubblico apprezzamento”.

L’atto ufficiale celebra non solo il valore dei singoli funzionari, ma rimarca l’importanza strategica della presenza dello Stato e degli enti locali a supporto della comunità nei momenti di massima emergenza.

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