Giovaninfesta 2020 sarà online

L’emergenza sanitaria in corso, come già comunicato, ha portato a rinviare, ad altra data il Giovaninfesta 22020 che si sarebbe dovuto tenere a Raffadali il venerdì 1 maggio.

Il Centro per l’Evangelizzazione dell’Arcidiocesi di Agrigento, ha pensato di non lasciare passare in silenzio l’appuntamento. Il primo maggio, l’Arcivescovo di Agrigento, card. Francesco Montenegro, incontrerà, ugualmente, i Giovani dell’Arcidiocesi che sono stati invitati a collegarsi online alle ore 19.00.

Sul sito istituzionale dell’Arcidiocesi di Agrigento tutte le informazioni e i link per seguire l’evento. : https://bit.ly/3cTIY0j