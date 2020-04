Leggende, via alla fase Nazione: ecco chi sfiderà Chiarastella

E’ Albano Chiarastella il vincitore del contest Leggende. La sfida, voluta dalla Lega nazionale pallacanestro, ha visto “duellare” giocatori di ieri e di oggi. In finalissima, Chiarastella, ha battuto Marco Evangelisti. Nel primo turno della fase nazionale, il nostro Albano Chiarastella sfiderà Francesco Amoni, giocatore di Ravenna. La sfida, dunque, inizierà venerdì 1 maggio alle 12:00.

LA FORMULA

“Le sfide saranno scaglionate, nei giorni e con orari di inizio-voto diversificati nell’ambito dello stesso giorno. Il primo turno (11 contro 11) prevede tre sfide l’1 maggio, cui ne seguiranno quattro il 2 maggio e le ultime quattro sfide il 3 maggio. Diventa perciò fondamentale la vostra attenzione sul calendario di gioco, per sapere quando la vostra Leggenda andrà in sfida. Al termine del primo turno avremo 11 Leggende promosse agli ottavi di finale. Cui saranno aggiunte, con un ripescaggio, le 5 migliori perdenti, tenendo in considerazione tutti i valori numerici a disposizione dagli esiti delle varie sfide. Seguiranno quarti di finale, semifinale e la Finale. Il 26 maggio conosceremo il voto della “Leggenda tra le Leggende”.

COME VOTARE

Nel primo turno ci sono sempre 24 ore per esprimere il proprio voto. Attenzione: da ora in poi si vota solo sui canali ufficiali LNP: la pagina Facebook ed il profilo Instagram.