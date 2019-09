Giovani Forza Italia, Di Nolfo dopo dimissioni Civiltà

La responsabile Giovani di Forza Italia, Lilly Di Nolfo, in rappresentanza del Giovanile agrigentino, rivolge un ringraziamento all’impegno profuso dal consigliere capogruppo di Forza Italia al Comune di Agrigento, Giovanni Civiltà, dimessosi oggi. Di Nolfo aggiunge: “L’amico Giovanni ha brillato nel corso degli anni per l’attenzione dimostrata verso tutte le istanze più incombenti in città, e per il contatto costante e proficuo mantenuto con il Giovanile di Forza Italia. Grazie – aggiunge Di Nolfo – ai coordinatori regionale, vice regionale e provinciale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, Riccardo Gallo e Vincenzo Giambrone, per la guida responsabile e assennata del partito, e un augurio di ottimo lavoro all’amico Simone Gramaglia, che subentra a Civiltà, ed a William Giacalone, quale capogruppo, confidando con sicurezza nell’esito positivo delle loro attività politiche e amministrative”.