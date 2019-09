“Tieni a mente il tuo cuore, tieni a cuore il tuo cervello”, si presenta l’evento

Giovedì 26 settembre alle 10.30 conferenza stampa di presentazione dell’evento “Tieni a mente il tuo cuore, tieni a cuore il tuo cervello” le giornate sulla prevenzione siciliana ad Agrigento dal 27 al 29 settembre sono arrivate alla V° Edizione

Giovedì 26 settembre alle ore 10.30 nella sala conferenze della direzione sanitaria dell’Ospedale San Giovanni di Dio in contrada Consolida,è prevista la conferenza stampa di presentazione dell’evento dal titolo “Tieni a mente il tuo cuore, tieni a cuore il tuo cervello”. Il meeting è dedicato ai temi della prevenzione delle patologie cardiache e cerebrovascolari che si svolgerà ad Agrigento, a Villa Bonfiglio da venerdì 27 settembre a domenica 29 settembre.

Alla conferenza stampa di presentazione sarà illustrato il programma e lo svolgimento dell’evento dal Dott.Giuseppe Caramanno, Primario di cardiologia ed emodinamica all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, direttore scientifico dell’evento che illustrerà le finalità e gli obiettivi che si prefissa il meeting e le iniziative rivolte ai cittadini per la sensibilizzazione ad aderire negli appositi stands alla campagna di prevenzione gratuita per uno screening cardiovascolare e per altri accertamenti diagnostici, indispensabili per una corretta prevenzione al fine di evitare eventuali patologie a serio rischio salute per chi si dovesse trovare in situazioni di pericolo.