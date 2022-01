Giovani architetti agrigentini vincitori del progetto per il restyling della chiesa di Acireale, le congratulazioni dell’Ordine

Il presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino La Mendola, a nome del Consiglio, esprime il proprio compiacimento per il successo registrato dal gruppo di professionisti, coordinato dal giovane architetto agrigentino Gioele Farruggia risultato vincitore del concorso di progettazione per il restauro della Chiesa parrocchiale Santa Maria del Carmelo di Pennisi (frazione di Acireale), danneggiata dal terremoto del 26 dicembre del 2018.

Fanno parte del gruppo premiato anche Vincenzo Andrea Cona, Stella Sofia Giordano, Isidoro Davide Maragliano, Antonio Mendolia, Gabriele Messina, Daniele Pullara, Domenico Fabio Ruvitoso, Salvatore Troisi e Francesco Vullo.

“Siamo orgogliosi del successo dei giovani – afferma il Presidente dell’Ordine – specialmente quando questo arriva a seguito di procedure concorsuali che rilanciano la centralità del progetto nella valorizzazione dei nostri beni culturali e nei processi di trasformazione del territorio”.

Il progetto proposto dal gruppo vincitore si è distinto in quanto coniuga felicemente “conservazione” e “innovazione” promuovendo la valorizzazione di un monumento che, pur esaltando la memoria del passato, si proietta nel futuro.

“Formuliamo i nostri complimenti – conclude La Mendola – anche alla Diocesi di Acireale per l’adozione del concorso di progettazione a due gradi che costituisce lo strumento migliore per premiare la qualità del progetto e per esaltare la professionalità dei progettisti”.