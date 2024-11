Bloccati all’interno di un casolare mentre stavano per smontare uno scooter rubato. Due 15enni sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per ricettazione. Il controllo effettuato dai poliziotti del Commissariato di Sciacca, è scattato dopo una segnalazione. I due minorenni, per smontare i pezzi del mezzo a due ruote, stavano utilizzando alcuni attrezzi da lavoro.

