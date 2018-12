Una ragazza di venti anni di Favara ha tentato il suicidio.

Ha legato una lunga sciarpa alla trave del tetto della sua cameretta tentando di impiccarsi.

Dopo i soccorsi, è stata condotta all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove si trova, secondo quanto riportato in alcuni giornali locali, in pericolo di vita. Non si conoscono, al momento, i motivi del gesto.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della locale stazione.