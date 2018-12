Agrigento, Concertone di Capodanno in compagnia di Lello Analfino e i Tinturia

Prevista una Piazza Pirandello gremita. Divieti per l’incolumità pubblica

Agrigento si prepara per la notte di Capodanno. In Piazza Pirandello, a partire dalla mezzanotte e mezza è previsto movimento e divertimento in compagnia di Lello Analfino e i Tinturia.

L’artista si dichiara contento di tornare a casa e festeggiare il Capodanno nella sua città.

E in vista del concertone di Capodanno il Comune di Agrigento mette in campo le misure per evitare i rischi per la collettività.

“Il gran numero di persone previsto- si legge – potrebbe generare episodi di disordini e violenza, a nocumento dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità.

La pericolosità dei predetti comportamenti è spesso amplificata dall’abuso di alcolici e dall’uso improprio di contenitori di vetro e lattine trasformabili in armi da taglio, nonché dalla consuetudine, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di far esplodere artifici pirotecnici estremamente pericolosi da maneggiare”.

I divieti per l’incolumità pubblica

Dal 31 dicembre al 1 gennaio, dalle 21 alle 6, nelle aree intorno al concerto vigerà il divieto di vendere e somministrare bevande in bottiglie o bicchieri di vetro o in lattine o contenitori in metallo o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale “strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico”. Sarà proibito anche trasportare contenitori di vetro da altre zone della città, e il consumo di alcolici per strada. Gli esercenti avranno inoltre l’obbligo di posizionare contenitori per il deposito dei rifiuti prodotti dai propri avventori, i quali però non potranno rimanere sulla sede stradale in modo perenne. Contestualmente, dice l’ordinanza, saranno vietati i fuochi d’artificio e i giorni pirotecnici, dei quali sarà anche vietata la vendita e l’esplosione anche in aree private. Consentiti solo i “fuochi” di minore entità che producono esplosioni di più bassa intensità, che non saranno comunque utilizzabili intorno all’area del concerto. Vietato, inoltre, vendere giochi d’artificio ai minori di 18 anni. Per evitare il rischio di risse, sarà vietato nell’area del concerto l’uso di ombrelli, aste per selfie o qualunque altro oggetto possa essere trasformato in uno strumento atto ad offendere.

Intanto, sabato 29 dicembre alle ore 11.30, presso l’ex Collegio dei Padri Filippini di Via Atenea ad Agrigento, conferenza stampa di presentazione del Concerto.