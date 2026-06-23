Una segnalazione raccolta e trasformata in un intervento concreto nel giro di poche ore. È la vicenda di un giovane in condizioni di estrema fragilità economica e sociale, per il quale il Comune di Agrigento ha attivato una serie di misure di sostegno dopo l’appello lanciato dall’associazione “Agrigento Punto e a Capo”.

A raccontare i passaggi dell’intervento è Mario Aversa, che sottolinea come la richiesta di aiuto, avanzata dai volontari Davide e Sabrina, sia stata immediatamente presa in carico dall’amministrazione comunale.

“L’assessore Roberta Lala – riferisce Aversa – mi ha contattato subito chiedendomi di metterla in comunicazione con Davide, che conosco personalmente, affinché accompagnasse il ragazzo nel suo ufficio al municipio. Da quel momento la macchina della solidarietà si è messa in moto con grande rapidità».

Il primo provvedimento adottato è stato quello di assicurare al giovane una sistemazione temporanea all’Hotel dei Pini, così da offrirgli un’immediata risposta all’emergenza abitativa.

Parallelamente, l’assessora Roberta Lala e il sindaco Michele Sodano hanno avviato le procedure necessarie per il cambio di residenza del ragazzo, un passaggio ritenuto essenziale per consentirgli di accedere ai servizi sanitari e ai percorsi di assistenza sociale, oltre che favorire un futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Aversa ha espresso apprezzamento per la tempestività dell’intervento, evidenziando come, nella sua esperienza, raramente abbia assistito a una risposta tanto rapida da parte delle istituzioni. Un’azione che, nelle intenzioni dell’amministrazione, rappresenta il primo passo di un percorso di accompagnamento finalizzato al recupero dell’autonomia del giovane e alla sua piena inclusione sociale.

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