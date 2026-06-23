Un professionista di Naro tra le eccellenze mondiali di Novartis. Lillo Terranova è stato insignito del CEO Field Award 2026, uno dei più prestigiosi riconoscimenti interni della multinazionale farmaceutica, assegnato ogni anno ai migliori professionisti che operano sul territorio a diretto contatto con il sistema sanitario. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì sera a Losanna, in Svizzera, nei pressi della sede centrale del gruppo.
Terranova è uno dei soli sette italiani selezionati tra i 180 vincitori provenienti da decine di Paesi. Un numero estremamente contenuto se rapportato alla presenza globale di Novartis, che conta circa centomila collaboratori distribuiti in oltre 140 nazioni.
Il premio viene conferito direttamente dall’amministratore delegato del gruppo, Vas Narasimhan, ai professionisti che si sono distinti per risultati raggiunti, capacità di innovazione, contributo ai percorsi di cura dei pazienti e impatto sull’organizzazione. Si tratta di criteri particolarmente selettivi che rendono il CEO Field Award uno dei riconoscimenti più ambiti all’interno dell’azienda.
Da anni impegnato sul territorio siciliano per Novartis Italia, Terranova svolge la propria attività a supporto del sistema sanitario, favorendo l’accesso alle terapie innovative e collaborando con medici specialisti e pazienti nei percorsi terapeutici.
Per il professionista originario del centro dell’Agrigentino il riconoscimento assume anche un valore simbolico. Tra i soli sette rappresentanti italiani premiati figura infatti un professionista proveniente da Naro, comune di poco più di settemila abitanti, che porta così il nome della Sicilia in uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’eccellenza nel settore farmaceutico.
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