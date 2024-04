Un giovane di nazionalità senegalese ha ritrovato 600 euro vicino al bancoposta dell’ufficio centrale di Poste italiane in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento e li ha portati in Questura. Tutto quanto martedì, intorno alle 22, quando un agrigentino si è recato per un prelievo al bancoposta. Dopo aver inserito la carta postale, tuttavia, si è accorto che lo sportello automatico non erogava denaro. Vista la tarda ora, ha ritirato la carta e si è allontanato frettolosamente. Poco dopo, intorno alle 22,10, invece, un giovane di origine senegalese, si è recato in Questura ed ha consegnato agli agenti in servizio la somma di 600 euro poco prima trovata al bancoposta.

L’uomo ha dichiarato agli agenti che si era recato al bancomat per fare un prelievo e aveva notato alcune banconote adagiate per terra. Al fine di riconsegnare la somma, dunque, aveva cercato di inseguire l’anziano signore, ritenendo che fosse colui che aveva perso il denaro. L’anziano a causa dell’oscurità, della tarda ora e sentendosi chiamato da uno sconosciuto, aveva deciso di allontanarsi repentinamente. Ieri mattina l’agrigentino si è recato nuovamente all’Ufficio Postale per lamentare il fatto che lo sportello automatico la sera precedente, pur segnando “un’operazione andata a buon fine”, non aveva erogato contante.

Nella circostanza il giovane extracomunitario che era nei pressi della Questura, ha riconosciuto l’uomo indicandolo agli agenti di servizio per la restituzione dei soldi. L’agrigentino, in segno di gratitudine e riconoscenza, ha ricompensato il giovane elogiandone la correttezza e l’onestà.