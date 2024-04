I carabinieri hanno arrestato una quarantunenne residente a Castrofilippo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura di Agrigento. La donna, nel febbraio del 2019 ad Aragona, ha messo a segno un furto in un’abitazione. Negli scorsi giorni è stata condannata alla pena di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato di furto aggravato. La quarantunenne, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata in carcere.