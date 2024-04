Grande partecipazione alla Santa Messa, svoltasi questa mattina in Vaticano, presso la Chiesa Santa Maria Regina della Famiglia nei giardini Vaticani e celebrata da S.E.R. Cardinale Angelo Comastri accompagnato da quattro concelebranti venuti da più parti d’Italia.

Emozionante la partecipazione del Soprano di fama mondiale Katia Ricciarelli, il Tenore Francesco Zingariello e il cantautore Francesco Drosi autore dei testi e musiche dei brani interpretati al termine della Santa Messa.

I brani che fanno parte del progetto dal titolo “NOI”, vogliono essere una “Lettera” rivolta al mondo; un messaggio profondo di fratellanza, amore e pace.

Toccanti le parole del Cardinale Comastri durante l’omelia che ha illuminato i presenti sul vero significato della Pasqua e della Resurrezione di Cristo. Non è mancato un accenno a questi nostri tempi difficili in cui è necessario non perdere la speranza in Cristo che illumina la strada.

L’evento promosso da Tania Cammarota e Gjon Kolndrekaj per la CrossinMedia ha radunato oltre 250 persone venute da ogni parte d’Italia.

Molte le rappresentanze degli ordini religiosi, dai vertici Salesiani, Gesuiti, Francescani, della Carità Contemplativa di Madre Teresa ai rappresentanti delle Forze Armate, al Presidente della Commissione Giubileo On. Giorgio Simeone.

Numerosa la presenza dell’Associazione AssisiPax con il Fondatore Padre GianMaria Polidoro, la Caritas della Diocesi di Vallo della Lucania capeggiata dal suo direttore diocesano Don Aniello Adinolfi, l’Organizzazione Internazionale Religions for Peace, e l’Associazione dei Bambini Colors for Peace.

Presenti anche il poeta Mogol, il calciatore Rivera, il cantautore Amedeo Minghi e una folta rappresentanza del mondo della cultura, della diplomazia, della scienza, della finanza internazionale, della comunicazione, del cinema e delle Case Reali.

Giacomo Palermo

