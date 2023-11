Un ventiduenne licatese è arrivato, ieri sera, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata con una ferita alla gamba da un colpo di pistola. Il giovane comunque non versa in gravi condizioni. In ospedale si sono portati i poliziotti del Commissariato cittadino che hanno ascoltato il giovane. Gli investigatori, dopo avere avvertito la Procura di Agrigento, hanno avviato l’attività investigativa per chiarire la vicenda dai contorni ancora poco chiari.