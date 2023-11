Il capitano Cipolla condivide le sue riflessioni sulla partita imminente e l’importanza di riscattarsi dopo la sconfitta contro Locri.

La vigilia della partita tra Akragas e Sancataldese, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie D, Girone I, è stata caratterizzata da grandi aspettative. La sfida si terrà domani alle 14:30 presso lo stadio Esseneto di Agrigento.

Il capitano della squadra, Alfonso Cipolla, ha finalmente condiviso le sue riflessioni durante una conferenza stampa dedicata al match imminente, rompendo il silenzio stampa che aveva circondato il club. Ha iniziato sottolineando l’importanza di questo scontro diretto, definendolo “una partita tosta e agguerrita.” La squadra è determinata a riscattarsi dopo la sconfitta subita contro Locri e sa che dovrà affrontare una battaglia sul campo. Cipolla ha anche fatto notare che il terreno di gioco non è nelle condizioni ottimali, quindi sarà necessario mettere in campo tutto ciò che è mancato nella partita di mercoledì contro Locri.

Il capitano Alfonso Cipolla in sala stampa

Dopo aver discusso della sfida imminente, il capitano ha voluto dedicare un pensiero alla recente classifica. L’Akragas è salita al quinto posto, ma Cipolla ha enfatizzato che la squadra non sta ancora guardando la classifica con troppa attenzione. Il loro obiettivo principale è garantire la propria sicurezza in campionato, e solo dopo si preoccuperanno della posizione in classifica. Il capitano ha espresso fiducia nella performance dei giocatori in campo, sottolineando che la presenza e il sostegno del pubblico sono fondamentali. Ha chiesto ai tifosi di continuare a sostenere la squadra, anche dopo una partita deludente, poiché il loro incoraggiamento è sempre di vitale importanza.

In attesa della partita contro la Sancataldese, l’Akragas è concentrata sulla preparazione mentale e fisica, pronta a dar battaglia e a cercare il riscatto dopo la sconfitta precedente. La determinazione e il sostegno dei tifosi saranno fattori chiave per il successo della squadra in questa importante sfida.