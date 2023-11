La Fortitudo Moncada affronta la Pallacanestro Cantù, squadra di alto livello nel girone verde di A2. Coach Pilot cerca una grande prestazione dopo la sconfitta a Trapani.

Dopo la sconfitta a Trapani, la Moncada si trova di fronte a un’altra squadra di alto livello nel girone verde di A2. Questa volta, al PalaMoncada, ospiterà la fortissima Pallacanestro Cantù, allenata dall’ex coach di Agrigento, Devis Cagnardi. Si tratta di una sfida impegnativa per la Fortitudo, ancora alla ricerca della giusta chimica di squadra e forse priva di un vero leader, dopo la partenza di Alessandro Grande avvenuta durante l’estate.

Tuttavia, l’allenatore Pilot dovrà mettere in campo tutte le sue risorse per trovare soluzioni e migliorare le prestazioni della squadra. La sfida contro Cantù rappresenta un banco di prova interessante. Ecco le parole di Coach Pilot: “Ci troviamo di fronte alla squadra al primo posto in classifica, con un roster di giocatori di alto livello e un chiaro equilibrio che sta portando ottimi risultati. Dominano anche gli scontri diretti, quindi affrontiamo indubbiamente la squadra più forte di questo campionato, il che già rende la partita molto interessante.”

“Con Cantù, voglio vedere l’opposto: una grande prestazione. Daremo il massimo con tutto ciò che abbiamo.”

“Purtroppo, veniamo da una brutta sconfitta a Trapani, dove, oltre ai problemi tecnici, abbiamo mostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto. Abbiamo affrontato la situazione direttamente e chiarito alcune questioni. È normale che si verifichino problemi tecnici quando si affronta un avversario più forte, ma è fondamentale affrontarli con l’atteggiamento giusto, che purtroppo non è stato presente contro Trapani.”

Coach Canardi sa bene che affronterà: “Avversari in cerca di riscatto dopo il ko nel derby”. L’ex Agrigento ha poi posto la questione sulla trasferta: “È la terza partita in una settimana e arriverà dopo un viaggio logisticamente non semplice, dobbiamo riuscire a raccogliere le energie psicofisiche. La squadra è pronta per farlo, però non è scontato e sarà una partita molto difficile dal punto di vista fisico – ha detto Cagnardi alla vigilia -. Il lunch match si gioca a mezzogiorno al PalaMoncada.