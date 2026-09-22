Un intervento per sedare una lite tra marito e moglie, con lui che minaccia lei, si è trasformato in un’operazione antidroga. I carabinieri della Tenenza di Favara e della sezione Radiomobile di Agrigento, giunti in un’abitazione nell’abitato favarese e, una volta riportata la calma, hanno rinvenuto 250 grammi di cocaina, 35 grammi di marijuana, vari strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga nonché due pistole a salve modificate, decine di cartucce e mille euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Un quarantenne di Favara è stato arrestato. Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, fabbricazione, alterazione e detenzione di arma e detenzione abusiva di munizioni. Nel corso dell’intervento l’uomo, particolarmente agitato ed irritato della presenza dei militari, ha insospettito non poco i militari dell’Arma, i quali hanno proceduto a una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono saltate fuori cocaina, marijuana, un bilancino, due scacciacani e numerose cartucce.

La cocaina una volta “tagliata” con altre sostanze, e immessa nelle piazze dello spaccio, avrebbe fruttato circa 30mila euro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp