Giovane ferito a pistolettate davanti ad un autolavaggio

Un ventitreenne canicattinese è stato ferito agli arti inferiori con più colpi di pistola. E’ accaduto tutto, verso le 13:30, nei pressi di un autolavaggio di via Capitano Ippolito a Canicattì. Il giovane è stato subito portato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”. Non è in pericolo di vita, ma è stato ricoverato.

Il ferito, a quanto pare, è una persona che non ha avuto problemi con la giustizia. Da una prima ricostruzione era in fila, con la propria vettura, all’autolavaggio. Ad un certo punto, due persone a bordo di una macchina scura sono entrate in azione, e una di queste con il volto travisato, avvicinandosi al giovane gli ha esploso contro più colpi d’arma da fuoco.

Due quelli che lo hanno centrato alle gambe. Dopo le pistolettate, i criminali si sono allontanati velocemente dalla zona. Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia cittadina che hanno già avvisato il sostituto procuratore di turno e il procuratore capo, facente funzioni, di Agrigento Salvatore Vella. Aperta un’inchiesta per tentato omicidio.