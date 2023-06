Emozione agrigentina all’Angelus: il Papa saluta i fedeli di Aragona

Applausi, gioia ed emozione in piazza San Pietro, a Roma, in occasione dell’Angelus domenicale, che papa Francesco recita affacciandosi al balcone per pregare insieme ai fedeli. L’appuntamento di quest’oggi, infatti, “parla” un po’ agrigentino per il saluto che il Santo Padre ha voluto rivolgere ai fedeli provenienti da Aragona accorsi nella Capitale. In piazza San Pietro c’erano complessivamente 48 persone giunte in autobus dalla provincia di Agrigento. Dopo che papa Francesco ha recitato l’Angelus, è passato a salutare alcuni dei gruppi presenti tra la folla. E il Pontefice ha salutato quelli provenienti dalle varie parti d’Italia. Quindi ha rivolto un saluto ai fedeli della comunità aragonese. La trasferta a Roma è stata organizzata dall’agenzia Leonardo da Vinci viaggi di Aragona.