Agrigento capitale delle auto d’epoca. Prende il via il II Trofeo Nino Vaccarella.

Agrigento protagonista di uno degli eventi più prestigiosi nel mondo delle auto storiche: il II Trofeo Nino Vaccarella. Questa manifestazione internazionale, in programma dal 10 al 13 aprile 2025, non solo celebra il fascino senza tempo delle vetture d’epoca, ma rafforza anche il legame con il territorio grazie alla partecipazione della storica Guadagni SpA.

Con i suoi 70 anni di attività nel cuore di Agrigento, la Guadagni SpA si distingue per il suo impegno nel settore automobilistico e ha deciso di sostenere l’evento fornendo sette esclusive vetture elettriche brandizzate. Queste eleganti automobili accompagneranno le partecipanti lungo il percorso del raduno, unendo tradizione e innovazione con modelli come l’Alfa Romeo Junior, l’Opel Grandland, la Jeep Avenger, la Lancia Ypsilon, la Leapmotor C10, la Citroen E C4 e la nuova Fiat Grande Panda, tutte appartenenti al Gruppo Stellantis.

La consegna delle vetture, avvenuta presso la sede centrale della Guadagni SpA ad Agrigento, è stata un momento di grande rilevanza. Lo scorso mercoledì, appassionati e operatori del settore hanno potuto apprezzare da vicino queste icone automobilistiche, testimoni dell’impegno congiunto nel rendere il Trofeo Nino Vaccarella un evento di assoluto prestigio nel panorama internazionale.

Luigi Guadagni, a capo della storica concessionaria agrigentina, ha dichiarato: “Facciamo parte in qualche modo del mondo dell’automobile del 1956, siamo degli appassionati anche noi di auto d’epoca, ne abbiamo qualcuno alla spalle. C’è una Flaminia Super Sport Zagato e a noi fa solo piacere condividere un momento che per i soci e i partecipanti a questi eventi sappiamo essere di grande coinvolgimento, partecipazione e anche orgoglio. Perché dietro il possesso di un’auto d’epoca c’è spesso la dedizione, il sacrificio, la passione, la gioia di condividere questa passione con amici e familiari. È sicuramente un bel momento e ci fa piacere condividerlo. Una gara importante, una gara che va avanti da tanti anni e che si arricchisce ogni anno di nuove emozioni.”

L’incontro ha visto anche la partecipazione del dottor Daniele Spataro, rappresentante della manifestazione, che ha sottolineato le novità dell’edizione di quest’anno: “Le novità sono anzitutto il Trofeo Nino Vaccarella che quest’anno si svolge ad Agrigento, capitale della Cultura. Offriamo ai nostri partecipanti, che provengono da tutta Europa, dalla Colombia, dall’Ecuador, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dai Paesi Bassi, dalla Svizzera, un’esperienza unica. E possiamo offrire loro quello che noi siciliani abbiamo di meglio: cultura, clima, storia, paesaggio e, soprattutto, enogastronomia, che ci invidiano in tutto il mondo. Oltre alla passione per le auto, vogliamo che i nostri partecipanti scoprano il territorio, portandoli in posti che magari non visiterebbero da soli, grazie ai percorsi studiati ad hoc. Lenti e tortuosi, ma estremamente divertenti a bordo delle nostre auto d’epoca.”

Daniele Spataro ha anche parlato del legame profondo con la tradizione, aggiungendo: “Il nostro club, il Club Antichi Motori Nino Vaccarella, porta il nome del grande preside volante. Lo abbiamo voluto intitolare a lui perché Nino Vaccarella iniziò a correre negli stessi anni in cui la concessionaria Guadagni iniziò la sua attività. In quegli anni, Nino Vaccarella ottenne le sue prime vittorie, a bordo di una Lancia Aurelia Gran Turismo, proprio mentre Guadagni apriva le sue porte come concessionario Lancia.”

Il II Trofeo Nino Vaccarella si prepara dunque a stupire gli appassionati di tutto il mondo con un connubio unico di storia, innovazione e passione per le auto storiche, confermando Agrigento come destinazione d’eccellenza nel panorama degli eventi automobilistici internazionali.

