Torna la “Giornata Nazionale dello Sport”

Dopo i due anni di stop causa covid, riprende il tradizionale evento della “Giornata Nazionale dello Sport” che si svolge oggi Centro Sportivo del Villaggio Peruzzo.

La manifestazione sportiva, giunta alla sua XVII edizione, è organizzata dal CONI di Agrigento con la collaborazione con l’ ASD Libertas 2000 di Agrigento.

L’evento prevede attività sportive prevalentemente a carattere ludico-aggregative e promozionali di varie discipline. Quest’anno, la giornata avrà una connotazione speciale: accoglierà infatti la festa dei Centri CONI con giochi predisposti con obiettivi specifici di raggiungimento di determinate capacità, facendo un percorso ludico-motorio tra le società.

Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 17,30.

La manifestazione inizierà con sfilata delle bandiere e dei partecipanti a cui seguiranno i saluti delle autorità, saranno innalzate la bandiera olimpica e quella tricolore unitamente accompagnate rispettivamente dall’inno olimpico e dall’inno di Mameli.

La manifestazione sarà completata con le esibizioni dei vari gruppi sportivi.

All’evento parteciperanno le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, rappresentative comunali, Società Sportive operanti ad Agrigento e provincia.

La Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003, si svolge in contemporanea in tutte le provincie italiane e quest’anno rafforzerà il messaggio di quanto lo sport sia fondamentale per la ripartenza del Paese.

Pertanto il motto ufficiale saranno le parole pronunciate allo Stadio dei Marmi in Roma dal presidente Sergio Mattarella “Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese”.