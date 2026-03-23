Ha venduto bevande alcoliche a due quindicenni. E’ successo nella tarda serata di sabato nel centro di Agrigento. Un esercente è stato denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici. I poliziotti della Questura impegnati per la “movida sicura”, durante una perlustrazione in via Pirandello, hanno notato due ragazzi che uscivano da una attività commerciale, da cui avevano appena acquistato delle bevande alcoliche.

Quindi è emerso che i ragazzi avevano 15 anni e il commerciante aveva venduto loro gli alcolici senza fare i controlli sui documenti personali. L’esercente è stato denunciato. La legge impone, a chiunque vende bevande alcoliche, di richiedere, in caso di dubbio, un documento di identità all’acquirente che ne attesti la maggiore età. Qualcuno lo fa. Altri no.

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