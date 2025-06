Un diciannovenne di nazionalità tunisina è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stato aggredito e accoltellato. È accaduto, l’altra sera, in piazza Progresso a Raffadali dove c’è stata prima una discussione con un altro giovane e poi, appunto, la lite. Il ragazzo è stato attinto da fendenti, in più punti, ma per sua fortuna non è in pericolo di vita. I medici gli hanno applicato numerosi punti di sutura.

L’aggressore si è dileguato velocemente. I carabinieri delle Stazioni di Raffadali e Siculiana e della Radiomobile di Agrigento, una volta giunti sul posto hanno soccorso il giovane ferito. E i militari, coordinati dalla Procura, come primo passaggio investigativo hanno raccolto la testimonianza della vittima, ma nulla al momento è trapelato sull’attività investigativa. C’è il massimo riserbo.

