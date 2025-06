Prenderà il via lunedì 16 giugno, dopo il rinvio dovuto a condizioni meteo non favorevoli, l’edizione 2025 della rassegna Cinema Ammare. Una serata che unirà arte, cinema, arte e solidarietà. A partire dalle 20.30 le atlete dell’Harmony Aerial di Gela offriranno uno spettacolo di danza aerea che si svolgerà prima dell’avvio della pellicola “A Star is born”, che sarà proiettata dalle 21.30 e che era stata selezionata dagli utenti.

Presenti alla serata anche i volontari e i bambini dell’associazione agrigentina Educolab – Officina educativa, un centro specializzato in neurosviluppo, con particolare attenzione ai disturbi e alle difficoltà che emergono in età evolutiva e rivolto alla promozione del benessere cognitivo, emotivo e relazionale. Sarà presente anche un banchetto informativo e per la raccolta fondi.

Cinema Ammare è un evento promosso da NodoAmmare con la direzione artistica di Marco Gallo ed è sostenuto da diverse realtà imprenditoriali del territorio: Catanzaro Costruzioni (main sponsor), Comer Sud, Bonfissuto, Birra Bruno Ribadi, Gin Valle, Reale Mutua di Agrigento, Dental Care e Macelleria Valenti.

