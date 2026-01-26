Il Liceo Leonardo di Agrigento, promuove martedì 27 gennaio, Giorno della memoria, una giornata dedicata agli studenti per far vivere loro momenti condivisi di narrazione e riflessione con l’obiettivo di favorire una piena conoscenza degli eventi storici, una consapevolezza diffusa delle tragedie del Novecento e sensibilizzare, in particolare, le giovani generazioni affinché il ricordo rimanga vivo e significativo nel tempo.

L’appuntamento è dalle ore 11:10 presso l’aula Magna della sede dell’Istituto di Via Cimarra. «Saranno presenti gli alunni del nostro Liceo che hanno “abitato” i luoghi dello sterminio, partecipando al viaggio ad Auschwitz la scorsa settimana, progettato dal Dipartimento di Storia, per condividere un’esperienza di alto valore formativo nei luoghi simbolo della memoria, incontreranno le altre classi per ascoltare e riflettere sull’esperienza vissuta».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp