Un incendio ha distrutto un vecchio modello di una Renault Clio, di proprietà di un pensionato di Agrigento settantanovenne. È accaduto, durante la mattinata di sabato scorso, in via Favignana nel quartiere di Monserrato, ad Agrigento. Momenti di panico alle 6:30 del mattino con le fiamme che hanno lambito una palazzina.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. I pompieri idranti alla mano hanno spento il rogo. Delle indagini, si stanno invece occupando i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Una certezza: le fiamme si sono sviluppate dal vano motore.

